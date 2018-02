„Vielleicht, weil es zur Zeit kein anders Programm mit Liedern von Ludwig Hirsch gibt?“, sagt Michael Jedlicka. Vielleicht, weil Ludwig Hirsch trotzdem noch viele Fans hat? Vielleicht, weil auch der Schricker Musiker Michael Jedlicka mit seinen Programmen Fans anzieht?

Auf jeden Fall füllten Michael Jedlicka, seine Tochter Josi Wanderer und die vierköpfige Band mit Karl Bergauer, Andi Fried, Klaus Lahner und Matthias Schödl mit ihrem „Tribute to Ludwig Hirsch“ den Staatzer Schlosskeller bis auf den letzten Platz, denn die Weinviertler Gruppe widmete den Kultakomben-Abend ganz dem fast vergessenen Austropopper. Jedlicka beschränkte sich an diesem Abend aber nicht nur auf dessen Lieder, sondern erzählte mit großer persönlicher Anteilnahme vom Leben des ungewöhnlichen Musikers, Komponisten, Liedermachers und Schauspielers.

Dazwischen gab es die Hits, seine berührenden Liebeslieder: „Sternderl schauen“, „Gö du mogst mi“, schräge Lieder voll schwarzem Humor wie „Die Omama“ und „Die Hand“. Aber auch die vielen, dunkelgrauen Lieder, wie „Großer, schwarzer Vogel“ oder „Der alte, räudige Wolf“ wurden zum Besten gegeben. Und viele unbekannte Lieder, die aber ebenfalls eine Facette von Ludwig Hirsch ausmachen, standen am Programm.

Weitere Aufführungen in Staatz

Der Schricker Entertainer schaffte es dabei, angelehnt an die Stimmlage seines großen Vorbildes, den berühmten Sprechgesang von Ludwig Hirsch wieder auferstehen zu lassen, seine Tochter Johanna „Josi“ Wanderer steuerte die liebliche Gesangsstimme bei, die auch Lieder der Hirsch-Partnerin Rebecca Bakken interpretierte.

Nach Staatz werden Michael Jedlicka und seine Band die Hommage an Ludwig Hirsch noch weitere Male aufführen: Am 14. April in Kulturclub Piesting, am 21. April im Gemeindesaal von Niedersulz, am 28 April im Veranstaltungssaal von Velm Götzendorf und am 26. Mai im Gemeindesaal von Wöllersdorf.