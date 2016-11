Das Stück soll das ganze musikalische Potenzial von Staatz zeigen. Schlicht und einfach „Staatz – eine symphonische Tondichtung“ heißt daher auch das neue Stück von Daniel Muck, dass sich der Musikverein Staatz zu seinem 60. Geburtstag im nächsten Jahr von ihm gewünscht hatte und das beim jüngsten Herbstkonzert am Wochenende von Musikverein und Jugendkapelle uraufgeführt wurde. Anklänge von Gründer Anton Kornherrs „Intrada“ bis zum neuen „Staatzer Liad“ hatte der Komponist verarbeitet, vom Marsch bis zum Musical.

Doch nicht nur das Thema war dem Auftraggeber angepasst, sondern auch die Ausführung. „Ich kenne meine Staatzer Musikanten.“

Herausfordernd, doch nicht überfordernd, genau den einzelnen Registern angepasst, ist das Werk nun den Kollegen auf den Leib geschrieben.

Doch zuerst hatte Kapellmeister Norbert Amon noch einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht, unter anderem mit Franz von Suppe´s Ouvertüre zu seiner Operette „Die schöne Galathee“ oder Jaroslav Jezeks rasantem Swing „Bugatti Step“ - amüsant vorgetragen von den vier Klarinetten-Solisten Kapellenmeister Norbert Amon, Theresa Hajny, Annemarie Frühwirth und Katharina Fritz.

Einen Ausblick in die Zukunft bot die Kapelle bei den Zugaben: Mit „El Camino Royal“ war ein Auszug der Vorbereitung fürs Wertungsspiel in Gaweinstal zu hören und „Puszta“ ist Teil der neuen CD-Aufnahme, einem weiteren Geburtstags-Geschenk des MV an sich selbst.

Der Jugendkapelle hatte Kapellmeister Norman Handrow vor allem Altersentsprechendes aufs Pult aufgelegt. Mit Thomas Doss‘ „Fanfare for a new Horizon“ wurde fulminant eröffnet, und mit Filmmusik aus den „Avengers“ ging’s spannend weiter. Nach einer musikalischen Reise durch einen alpinen Wald mit den Solisten Florian Böhm, Lukas Fink und Elias Hölzl bot „Rock the Pop“ einen soundgewaltigen Schluss.