SP-Prominenz am Arbeiterball .

Hausherr Johann Holzapfel, SPÖ Chef von Staatz konnte nämlich neben den Ehrengästinnen, Bezirkschefin Melanie Erasim und Bezirks-Frauenvorsitzende Claudia Musil auch Kollegen aus Laa, Christian Nikodym, aus Neudorf: Franz Waismayer, Günther Böckl und Elfriede Dudek, aus Poysdorf, Schrattenberg, Rabensburg und sogar Wien Brittenau begrüßen.

Zur besten Laune – so wurde Holzapfel von seinen Gästen informiert - habe aber nicht nur die Anzahl vieler Gleichgesinnter beigetragen, sondern auch die Musik, die die Ballbesucher eifrig aufs Tanzparkett trieb. Gleichzeitig mit einer erfreulichen Anzahl an Abendgästen konnte das dem Veranstalter schon so manches Lächeln ins Gesicht zaubern.