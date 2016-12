Adventspaziergang in Ketzelsdorf .

„Wir haben in den Vereinen unseres Ortes überlegt was wir gemeinsam im Advent machen können“, erzählte Ortsvorsteher Erhard Seiser: „ Wir wollten weg vom kommerziellen Adventmarkt und etwas gemütliches und urtümliches tun.“

So wurde ein Adventspaziergang organisiert der in der idyllischen Kellergasse Alte Geringen begann und über den Sommerzeilenweg zum Gemeindegasthaus führte. Franz Edlinger las in der Kellergasse Adventgeschichten und das Ensemble Taktvoll sorgte für die musikalische Umrahmung.

Alle Vereine halfen zusammen. Beim Gemeindegasthaus kam dann der Nikolaus und Christine Edlinger organisierte im Eiskeller eine Krippenausstellung. Es war ein gemütliches adventliches Beisammensein in der Dorfgemeinschaft von Ketzelsdorf.