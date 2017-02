Der politische Ton wird rauer, auch in Laa. Derzeit kochen die Wogen am akuten Laaer Ärztemangel hoch. Die Opposition wirft Bürgermeisterin Brigitte Ribisch Untätigkeit vor.

Nachdem die Stadtchefin mit dem ungewöhnlichen Konzept eines Primary Health Care Centers an die Öffentlichkeit ging, wird dieses nicht nur als unrealistisch bezeichnet, sondern es wird ihr sogar beinhartes Lügen vorgeworfen.

Auf Nachfrage der Opposition hätten weder Ärztekammer noch NÖ Gebietskrankenkasse etwas über Verhandlungen gewusst. Brigitte Ribisch geht ob dieser Vorwürfe an die Decke und bezeichnet sie als Unterstellung und Lüge. Das Team um Isabella Zins könne ja gar nicht wissen, mit wem sie verhandle. Außerdem sei es zu diesem Zeitpunkt nicht üblich, über Verhandlungsschritte Auskunft zu geben. Dieses Projekt sei eine ganz besondere Chance, denn so etwas hätte es in dieser Form bis jetzt noch nicht gegeben.

„Dieses Projekt ist harte Arbeit und ich arbeite mit meinem Team schon lange daran!“Stadtchefin Brigitte Ribisch über ihre Bestrebungen, ein Ärztezentrum nach Laa zu bekommen.

Darum sei die Verwirklichung kein einfaches Unterfangen, aber erst in der Vorwoche habe es wieder gute Gespräche gegeben. „Wenn sich die Bürgerliste wirklich für dieses Projekt interessieren würde, dann wüsste sie, dass das Konzept von Primary Health Care Centern sogar im neuen Regierungspapier festgeschrieben sei“, sagt Ribisch und weiß sich damit von der überregionalen Politik unterstützt.

„Dieses Projekt ist harte Arbeit und ich arbeite mit meinem Team schon lange daran. Es gibt Schritte, die schon gesetzt worden sind, und mithilfe dieser es zu einer guten Lösung kommen wird. Aber das bedeutet harte Arbeit und nicht nur kritisieren. Wir haben die Bürgerliste stets auch zu Sitzungen und Besprechungen eingeladen, aber sie sind bis jetzt ja nie erschienen.“

"In Ruhe mit Ärztekammer besprechen"

Die NÖN fragt nach: Was sagt die Gebietskrankenkasse zum Laaer Polit-Disput? „Wir haben bislang kein offizielles Ansuchen aus Laa für ein Primary Health Care Center“, sagt Sprecherin Lisi Heinz. Und auch die Ärztekammer wisse nichts von einem Ansuchen.

Falls Derartiges errichtet werden sollte, dann werde das nur in enger Absprache mit der Ärztekammer erfolgen. Derzeit gebe es aber weder Gespräche über Standorte im Allgemeinen noch Laa im Speziellen. Wie steht die NÖGKK zu den PHCC grundsätzlich? „Eine tolle Sache, aber wir wollen das in Ruhe mit der Ärztekammer besprechen“, sagt Heinz.