Beamte der Polizeiinspektionen Laa an der Thaya und Staatz hielten die beiden (einen 18-Jährigen und einen 24-Jährigen) tschechischen Staatsbürger am selben Abend im Ortsgebiet von Stronsdorf an und nahmen diese fest. Bei der Durchsuchung der beiden stellten die Polizisten eine Geldbörse samt Führerschein, Personalausweis, Bargeld und Bankomatkarte sicher. Die Beschuldigten sollen die Geldbörse aus einem unversperrten Pkw, welcher in einer unversperrten Garage in Stronsdorf abgestellt war, gestohlen haben.

Weiters stellten die Polizisten noch einige Fahrradutensilien, Messer, Multifunktionswerkzeuge, einen Fotoapparat sowie einen Schlüsselanhänger sicher, die noch keinem Besitzer zugeordnet werden konnten.

Die beiden Beschuldigten zeigten sich bei der Einvernahme vor den Beamten geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Bezüglich der sichergestellten Gegenstände mögen sich Geschädigte mit der Polizeiinspektion Laa an der Thaya unter der Telefonnummer 059133-3268 in Verbindung setzen.