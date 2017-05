Zwei ganz besondere Maibäume fielen nun Maibaumumschneidern zum Opfer. Das Maibaumduo am Wachtberg vor Stronsdorf, welches für das Projekt „Der Wind trägt alle Fragen …“ im Rahmen des Viertelfestivals gedacht war, wurde umgesägt. Außerdem wurde einer von vier mit Wasser gefüllten Behältern, welche zur Stütze der Maibäume dienen, beschädigt.

Das Künstlerehepaar Birgit und Peter Kainz ließ hier mit behördlicher Genehmigung in dem privaten Feld eines von 15 Maibaummastpaaren errichten. Demnächst sollte eine Fahne mit dem Spruch „Feinde der Menschheit, die da sind Rohheit und Lüge!“ montiert werden.

Als Birgit Kainz von der NÖN über diesen Vandalismus informiert wurde, war sie sprachlos: „Wir werden natürlich sofort Anzeige gegen die unbekannten Täter erstatten. Obwohl es nun zusätzliche Kosten verursacht, werden zwei neue Maibaummasten aufgestellt, damit wir die Fahnen montieren und die Eröffnung plangemäß in zwei Wochen abhalten können.“

Auch VP-Bürgermeisterin Karin Gepperth ist von dieser unnötigen, gedankenlosen Aktion betroffen und verurteilt die Sachbeschädigung aufs Schärfste. Die feierliche Eröffnung der künstlerischen Intervention im Rahmen des Viertelfestivals findet am 14. Mai um 14 Uhr am Rastplatz am Siebenbergeblick statt, wozu die Bevölkerung herzlich eingeladen ist.