Gerhard Pesau erzählte, dass er sich in der ersten Klassen schon so auf den jungen Lehrer Rupert Hammerbacher gefreut hat und dann sich es doch Lehrerinnen geworden. Er konnte zwar aufgrund seiner größeren Geschwister schon bis 100 zählen. Die Lehrerin war aber eher verärgert, weil Gerhard Pesau beim zählen der Klassenfenster nicht eins, zwei oder drei.., sondern oans und zwoa in echter Weinviertler Mundart sagte. Georg Leonhart betonte, dass OSR Hammerbacher und seine Gattin treue Gäste sind, die immer die musikalische Arbeit des Männerchores zu schätzen wussten. Als Moderator und Chronist hat er den Verein immer sehr unterstützt.

Bürgermeister Leopold Richter gratulierte dem Ehrenmitglied von Männerchor und Feuerwehr Falkenstein zum Neunziger und betonte, dass er ein lebendes Geschichtslexikon von Falkenstein sei. Der aus Kleinschweinbarth stammende Hammerbacher hatte in Falkenstein 1950 seine erste Dienststelle und hier auch gleich die Wirtstochter kennen und lieben gelernt. Auch mit seinem Traktor ist der rüstige Neunziger noch gerne in seinen Falkensteiner Weingärten unterwegs.

Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl dankte Rupert Hammerbacher für seine Arbeit als Obmann des Musikvereines und der Jugendtrachtenkapelle von Poysdorf. Aber auch als Direktor der Hauptschule in den Hindenburgstraße von 1971 bis 1988 hat er sehr erfolgreiche Bildungsarbeit geleistet. Von der Stadt Poysdorf wurde er mit dem Wappenschild ausgezeichnet. Landesrat Karl Wilfing betonte, dass ihn mit der Familie Hammerbacher besonders Tochter Renate Schodl verbindet, die im Gymnasium seine Sitznachbarin war, für ihn auf dem Weg zur Matura kein Nachteil war. Aber auch in den schulischen Belangen und der Zusammenarbeit in Gemeinde und ÖVP lernte er Oberschulrat Rupert Hammerbacher wertschätzen, was sich zu einer Freundschaft entwickelte.

Auch in Stützenhofen ist Rupert Hammerbacher aktiv. 47 Jahre lang war er Organist in der Kirche und hat auch wie es halt für einen Oberlehrer üblich war auch den Kirchenchor geleitet. Wie groß sein geschichtliches Wissen ist, spürte man auch beim gemütlichen Beisammensein wo der rüstige Neunziger aus seiner Schulzeit und den Kriegswirren erzählte.