Die österreichische Bundesweinkönigin war auf der Grünen Woche in Berlin und kam bei herrlichem Sonnenschein nach Hause in ihre Heimatgemeinde. „Na, das müssen wir nützen, hinauf auf den Schlitten und noch schnell hinaus in die Natur“, sagte Christina Hugl zu ihrem Freund Robert. Ihre beiden Hunde sind begeisterte Schlittenhunde und fahren gerne mit Christina durch die Schneelandschaft.

Zuerst am Feldweg, dann am Acker und zu guter Letzt dann durch den Weingarten. Christina wusste natürlich, dass sie, bevor es eng wird, die Leine auslässt. Das hat sie zwar getan, hatte aber einen derartigen Schuss drauf, dass die Bundesweinkönigin zwei Weinstöcke niedermähte und zuletzt mit dem Knie am eisernen Weingartensteher landete.

Landesrat Wilfing auf Krankenbesuch

Alles ging so schnell, es war keine Zeit zu reagieren. Christina hatte die Fahrt noch mit dem Handy gefilmt. Auch am Nachhauseweg haben die Hunde Christina und ihren Schlitten brav gezogen und so den schmerzvollen Weg für sie erleichtert. Dann ging es weiter ins Landesklinikum Mistelbach, wo sie vom Bruch ihres Knies erfuhr und dass kommende Woche operiert werden muss.

Landesrat Karl Wilfing war bei der Bundesweinkönigin auf Krankenbesuch in der Sektmanufaktur in Stützenhofen. „Eines ist klar, eine Weinkönigin bleibt in jeder Situation ihrem Produkt treu: Die bricht sich nicht auf der Skipiste den Fuß, sondern, wie es sich gehört, im Weingarten!“, scherzt sie. Ihren Humor hat Christina nicht verloren.

Und auch die ganze Großfamilie Hugl nicht, denn zum Empfang gab es für Christina den Rollator der Oma, aufgeputzt mit Hawaii-Blumenkranz, Sektglas und Doserl für die Leckerli. Jetzt heißt es, Ruhe einzuhalten und dann wieder mit dem Gehen zu beginnen. In den nächsten Wochen wird die österreichische Bundesweinkönigin Gips tragen.