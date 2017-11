Im Rahmen des Tages der offenen Tür präsentierte die neue NÖ Mittelschule in Poysdorf sein schulisches Angebot aber natürlich auch die Großbaustelle vor Ort.

Die Schulband mit Musikern der zweiten Klasse unter der Leitung von Maria Hirtl eröffnete den Tag. Direktorin Renate Schodl betonte, dass beim Bau alles planmäßig läuft und im kommenden Schuljahr dann auf eine schön renovierte Schule mit einer Aula zurückgegriffen werden kann. Bürgermeister Thomas Grießl dankte den Lehrern und Schülern, dass sie mit diesem Tag der offenen Tür das Angebot der neuen NÖ Mittelschule präsentieren.

Die Besucher sahen, in Physik, Chemie, Biologie, Kochen, Tanzen, Englisch oder auch beim Lesen, wie in der Schule gearbeitet wird um sich den Bedürfnissen der Schüler anzupassen und so mit Freude und Begeisterung Wissen zu vermitteln. Beim Bauchtanzen wird die Schule durch Carmen Schuckert unterstützt.

Musikalisch geht in der neuen NÖ Mittelschule einiges ab. Maria Hirtl und Regina Poyss können die Schüler für die Musik begeistern und so gibt es in jedem Jahrgang eine eigene Band. Natürlich darf ein Café zum gemütlich Beisammensitzen nicht fehlen.