Drei Jahre lang war es um das Ensemble still geworden. Nun bittet man die Fans wieder in den Pfarrsaal: Gezeigt wird noch bis 30. Oktober „Toskana Barbara“.

Welche lange verheiratete Ehefrau hat sich das nicht schon einmal heimlich gewünscht: Ein Ferienhaus in der Toskana, in der allzeit bereit ein feuriger, italienischer Liebhaber wartet. Um das möglichst oft zu genießen, gibt Ehefrau Barbara (Cornelia Berthold) ständige Reparaturen des Hauses an, die sie natürlich persönlich beaufsichtigen muss.

Dieses Ausgangsszenario beschreibt die neueste Inszenierung der Theatergruppe Staatz, die nach einer dreijährigen Pause seit Samstag wieder mit dem Stück „Toskana Barbara“ auf der Bühne des Pfarrsaales steht. Doch es wäre keine Komödie, bliebe die Sache so einfach. Denn Barbara hat die Rechnung ohne ihren praktisch veranlagten Ehemann Harald (Andreas Böhm) gemacht. Der findet es an der Zeit, das reparaturbedürftige Haus auf den Markt zu werfen, und sich lieber ein Blockhaus am Neusiedler See zu kaufen. Gemeinsam mit den Kindern (Christina Gruber, Felix Hartl und Anna Wraneschitz) reist er seiner Frau in die Toskana hinterher, um sie zu ihrem 30. Hochzeitstag mit einem Rosenstrauß und dem Hausverkauf zu überraschen. Und damit nimmt die turbulente Geschichte ihren Lauf ...