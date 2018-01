Besser gehts ja fast nicht: Das neue Silent Spa in der Therme Laa ist gerade mal 400 Tage geöffnet – und hat schon sechs internationale Preise für sein innovatives Konzept abgeräumt. Die jüngste Auszeichnung konnte die Therme Laa zu Jahreswechsel entgegen nehmen.

„Preise und Auszeichnungen sind eine motivierende Belohnung und stehen für nachhaltiges Engagement und Innovationsgeist des gesamten Teams“, so der Geschäftsleiter der Therme Laa - Hotel & Silent Spa, Florian Perteneder, der selbst beim "European Health & Spa Award" in der Kategorie „Best Spa Manager 2017“ europaweit mit dem dritten sowie auf nationaler Ebene mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde.

Die Auszeichnungen: Laa bekam nicht nur den „Bäder-Oscar“ der European Waterpark Association, sondern wurde auch zum besten Tages-Spa, besten Hotel-Spa, besten Spa und zur „World Luxury Spa“ ernannt.

Das Silent-Spa-Konzept bietet den Besuchern hochwertige, ruhige Entspannung in beeindruckendem architektonischem Ambiente mit hochwertig ausgestatteten Liege-Ellipsen.

Die Preise im Detail:

European Waterpark Association - „EWA Professional Award 2017“ - oder - "der Bäder-Oscar"

Die European Waterpark Association, Interessenvertretung der europäischen Freizeitbäder, Thermen und Wasserparks, unterstützt eine marktwirtschaftliche und bedarfsorientierte Freizeitpolitik und strebt europaweit einheitliche Standards und Normen an. Die Mitglieder der EWA bilden eine Qualitätsgemeinschaft und verpflichten sich einen Qualitätsstandard einzuhalten, der ein hohes konzeptionelles, technisches und architektonisches Niveau und großes Servicebewusstsein widerspiegelt. 2017 wurde das neue Silent Spa der Therme Laa in Köln mit dem EWA-Award ausgezeichnet!

European Health & Spa Award - „Best Day Spa“

Die Verleihung des European Health & Spa Awards Ende Juni in Wien brachte dem Silent Spa die Auszeichnung „Best Day Spa“ und den dritten Preis in der Kategorie „Best Spa Manager in Europe“, der dem Geschäftsleiter Florian Perteneder überreicht wurde. Der European Health & Spa Award, eine der höchsten Auszeichnungen für Gesundheits- und Gesundheitstouristische Unternehmen, wird jährlich durch die „Agency for Health & Wellness“ vergeben. Bewertet werden Qualität und Innovationskraft sowie die Produktentwicklung der Betriebe in 10 Kategorien.

World Spa Award - „Best Hotel Spa 2017“

Die weltweit besten Spa-Einrichtungen werden nach festgelegten Kriterien bewertet, die jeweils auf nationaler Ebene vergeben werden. Fachleute aus der Spa-Industrie sowie Gäste bewerten in einem Internet-Voting. Der Gewinner auf Landesebene mit den meisten Stimmen erhält nicht nur den nationalen, sondern auch den internationalen Preis in der jeweiligen Kategorie. Das Silent Spa konnte auch hier punkten und die Juroren überzeugen.

Seven Stars Luxury Award 2017 - „Best Spa 2017“

Mit dem „Seven Stars Luxury Award“ werden internationale touristische Unternehmen für eine exklusive, hochwertige Gastfreundschaft und Lifestyle prämiert. Der Award gilt zugleich als Gütesiegel und ist für den Luxuskonsumenten eine Garantie für ein äußerst wertiges Produkt. Das Silent Spa wurde 2017 im Bereich Spa mit dem SIGNUM VIRTUTIS prämiert!

LTG Luxury Travel Guide Award - „Luxury Hotel & Spa of the year”

Die Luxury Travel Guide Awards zählen zu den höchsten Auszeichnungen der Reise- und Tourismusbranche. Nach strengen Bewertungskriterien wählen Fachjuroren aus den zahlreichen Einreichungen die jährlichen Gewinner, die mit dem sehr begehrten Preis sowie einem Eintrag in den „Luxury Travel Guide“ ausgezeichnet werden. Dieses Medium zählt über eine halbe Million Luxuskonsumenten auf der ganzen Welt zu seinen Lesern und empfiehlt diesen ausschließlich Top-Urlaubsdestinationen.

World Luxury Spa Award 2017 - „World Luxury Spa“

Im Herbst 2017 folgte eine weitere internationale Auszeichnung: „The 2017 World Luxury Spa Award“. Auch hier konnte das neue Day Spa der Therme Laa punkten und wurde in der Kategorie „Luxury Day Spa“ prämiert. Der Gala Event fand 2017 in Hanoi in Vietnam statt.