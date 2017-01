Ein Fußgänger ist am Montag in Mistelbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung Bahnzeile/Parkgasse.

Der 43-Jährige wurde mit schweren Blessuren in das Landesklinikum Mistelbach transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Dienstag. Die Fahrzeuglenkerin (19) erlitt einen Schock.