Viele Junge aus Ungerndorf folgten der Einladung von Ortsvorsteher Thomas Appel und dem Dorferneuerungsverein (DEV) zur Diskussions- und Fragerunde „Unser Dorf als Lebensmittelpunkt“.

13 unterschiedliche Vereine

Denn: „Ungerndorf ist sehr bekannt für das aktive Vereinsleben sowie für die Erhaltung von Brauchtum und Tradition. So können wir auf 13 unterschiedliche Vereine stolz sein“, sagt Appel. „Aber mittlerweile leben nur noch 125 Menschen in 74 Haushalten in Ungerndorf und sechs Häuser stehen überhaupt leer bzw. zum Verkauf“, weiß er um die Probleme.

Um den Jungen das Leben im Dorf wieder schmackhaft zu machen und sie mehr in das aktuelle Dorf- und Vereinsleben einzubinden, wurde ein ganz besonderer Dorfabend veranstaltet.

Den ersten Schritt haben DEV-Obfrau-Stellvertreterin Johanna Grünberger und Ortsvorsteher Thomas Appel bereits im Mai 2017 gesetzt und alle gemeldeten Hausbesitzer in Ungerndorf erfasst. Die Statistik wirkte erschreckend: 68 Prozent der Bewohner sind älter als 50 Jahre, nur vier Prozent der Hausbesitzer sind zwischen 20 bis 30 Jahre alt.

Diskussions- und Fragerunde

Darauf aufbauend wurde nun eine Diskussions- und Fragerunde gemeinsam mit der Jugend im Gasthaus Olschnegger organisiert. Die jungen Bewohner zeigten reges Interesse und arbeiteten beim Ausfüllen eines anonymen Fragebogens mit. Auch bei der Diskussionsrunde zu den Themen Infrastruktur, Lebensqualität, Initiativen und Impulse in einer Dorfgemeinschaft sowie Bauplätze und diverse Gemeindeprojekte nahmen sie großen Anteil.

Der DEV und Ortsvorsteher Appel hoffen, mit der Aktion angeregt zu haben, darüber nachzudenken, dass das Dorfleben nicht nur Nachteile bringt, sondern auch viele positive Aspekte hat, die ein Leben in ihrer Dorfgemeinschaft lebenswert machen. Für die Veranstalter war der Abend somit erfolgreich verlaufen, mit vielen ehrlichen und hilfreichen Antworten der jungen Bewohner.

An einer Fortsetzung wird schon fleißig gearbeitet. Als kleines Dankeschön lud der DEV nach dem offiziellen Arbeitskreis-Ende die Teilnehmer zu einem Spieleabend mit Getränken und Kuchen ein.