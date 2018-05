In der Kreuttalarena wurden 170 Rekruten offiziell ins Bundesheer aufgenommen.

Mit dem kehligen Bekenntnis „Ich gelobe“ wurden rund 170 Rekruten des Panzergrenadierbatallions 35 in Großmittel, des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 in Horn und Allentsteig und 75 Rekruten der zweiten Kompanie des Mistelbacher Aufklärungsbataillons 3 offiziell in das Bundesheer aufgenommen.

Schauplatz der Angelobung war die Kreuttalarena des SV Kreuttal in Unterolberndorf - und die Kreuttaler bereiteten den Soldaten einen würdigen Rahmen für den feierlichen Anlass. Bürgermeister Markus Koller hatte sich zum 50-Jahr-Jubiläum seiner Gemeinde um die Austragung beworben, dass es wirklich geklappt hatte, freute ihn besonders.

Lobende Worte gab es für seine Soldaten vom Mistelbacher Kasernenkommandanten Hans-Peter Hohlweg: Sie erbrächten hervorragende Leistungen, seien manchmal sogar schon etwas übermotiviert: „Ich bin stolz auf meine Soldaten“, attestierte er.

„Wir wissen, dass wir uns auf Euch verlassen können“, strich Landtagspräsident Gerhard Karner die wichtige Rolle des Bundesheeres im Katastropheneinsatz hervor.