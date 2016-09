Unterstinkenbrunn

Von einem Platz in den vorderen Rängen hätte das Loamgrui Racing Team, das beim 24-Stunden-Oldtimer-Traktor-Rennen in Reingers (Bez. Zwettl) teilnahm, nicht zu träumen gewagt.

Alois Hartmann sagte noch vorab im NÖN-Interview: „Einen Stockerlplatz werden wir nicht erreichen, die anderen Teams sind viel besser.“

Daher war nun die Freude riesig, als feststand, dass das Team in der Klasse B6 (Traktoren mit sechs Zylindern) den zweiten Platz erreicht hatte.

Dabei war dem Team zu Beginn des Rennens das Glück alles andere als hold, denn gestartet wurde mit Startplatz 31, also im Mittelfeld. Nach mehreren Boxenstopps, Fahrerwechseln, gröberen Reparaturen und sogar Reifenwechsel kämpften sich die Loamgrui-Racers jedoch nach vorne und erreichten schlussendlich das Ziel als Zweitplatzierte.

„Schön langsam realisierten wir, dass wir nun Vizeweltmeister in der Sechs-Zylinder-Motoren-Klasse – also der stärksten Klasse - am Feld sind! Wahnsinn!“, erinnert sich Andreas Kienast.

Das ganze Team ist sich einig: „Dieses Gefühl ist unbeschreiblich!“ Hochmotiviert kamen sie in der Heimatgemeinde an, wo ihnen ein spontaner Empfang geboten wurde. Im Freibad stieß man auf das erfolgreiche Team an.

„Natürlich wollen wir nächstes Jahr wieder dabei sein! Unser Traum bleibt der Weltmeistertitel in der stärksten Klasse“, so Kienast. Für dieses Vorhaben sucht das Team nach Sponsoren.