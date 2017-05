GAWEINSTAL Am kommenden Wochenende findet das Feuerwehr-Musik-Fest findet im Feuerwehrhaus statt. Am Freitag, 5. Mai machen die „Gaunersdorf 5“ ab 20 Uhr mit dem Austropop Abend den Anfang. Heurigenbetrieb bereits ab 19 Uhr. Am Samstag, 6. Mai musiziert der „Lustige Josef“ ab 20 Uhr und am Sonntag gibt es ein Frühschoppen ab 11 Uhr. Besonderes Highlight am Sonntag im Rahmen von „100 Gaweinstal“, der Sternmasch aller fünf Musikkapellen der Großgemeinde Gaweinstal beim Feuerwehrhaus ab 14.30 Uhr.

| FF Gaweinstal