EICHENBRUNN: Die Jugend Eichenbrunn hat sich zum zehnjährigen Jubiläum des Sautrogrennens einiges einfallen lassen. So gibt es heuer am Samstag, den 15. Juli um 17 Uhr neben gutem Essen und Trinken, ein Nostalgierennen, bei dem die Teilnehmer mindestens 30 Jahre alt sein müssen. Nightrace mit Sautrogparty und Feuerwerk beenden den Samstag. Am Sonntag, 16. Juni beginnt das beliebte alljährliche Rennen bereits um 13 Uhr. Heuer können die Zuschauer bei der Abstimmung über die beste Verkleidung der Teilnehmer mitvoten. Ein Schätzspiel und tolle Preise für die Gewinner runden dieses Jubiläumsevent ab. Ein Teil des Reinerlöses wird auch heuer wieder an den Verein BBA (Behindert-Besonders-Anders) gespendet. zVg

| NOEN