MISTELBACH: Ein Musikcocktail mit Emotion Pur erwartet das Publikum am Sonntag, 23. Juli im Stadtsaal um 20 Uhr. In einer zweieinhalbstündigen Show werden Musicals wie „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“, „Hinterm Horizont“, das brandaktuelle Musical mit der Musik von Udo Lindenberg, sowie „Frozen“ („Die Eiskönigin“) das kommende Sensationsmusical 2018 am New Yorker Broadway präsentiert. Es dürfen natürlich auch Klassiker wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Die Rocky Horror Show“, “Elisabeth“, „Falco“ und die „West Side Story“ bei der Show nicht fehlen. zVg

