Alle Veranstaltungen im Bezirk Mistelbach.

HORNSBURG: Der USC Kronberg lädt zum Oktoberfest in die Halle Mondl in Hornsburg ein. Am Freitag, den 22.9., um 20.30 Uhr sorgen „De Saundhosen und Freunde“ für Unterhaltung. Am Sonntag, den 24.9., ab 10.30 Uhr findet der USC-Frühschoppen mit dem „Melodien Express“ statt. Eintritt nur am Freitag: Vorverkauf 12 Euro/ Abendkasse 14 Euro. Karten unter 0664 2227500. zVg

| NOEN