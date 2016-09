Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet am kommenden Wochenende ihr traditionsreiches Feuerwehrfest mit Qualitätsweinkost. Am Samstag, 1. Oktober Heurigenbetrieb ab 17 Uhr, Musik und Unterhaltung mit der Musikgruppe „Fokus“ und Tombola ab 20 Uhr. Am Sonntag, 2. Oktober ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit der Ortsmusik Eichenbrunn.

| Christelli