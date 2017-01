Mittwoch, 25. Jänner

Hautzendorf: Vortrag – „Glücksforme(l)n – Wege zum Glück“, Gemeindezentrum, 18.30 Uhr.

Laa: Sumsi Erima Kids Cup, Thayalandhalle, 9 Uhr.

Mistelbach: Bildungsberatung NÖ – Jeanette Hammer, BH Mistelbach, 9 - 15 Uhr. Anmeldung telefonisch unter 0676 254805.

Poysdorf: Seniorenbundball, Kolpinghaus, 14 - 20 Uhr.

Donnerstag, 26. Jänner

Mistelbach: Kunstgenuss mit Bildern von Günther Esterer, Haus E – 1. OG im Landesklinikum Mistelbach - Gänserndorf, 19 Uhr.

Neudorf: Blutspendeaktion der FF, Gasthaus Kastner, 17 - 19 Uhr.

Niederleis: Vortrag „Motivation zur Bewegung“, Gasthaus Haselbauer, 19 Uhr.

Wolkersdorf: Konzert: Peter Ratzenbeck, Babü, 20.30 Uhr.

Freitag, 27. Jänner

Gaweinstal: Schürzenball, Gasthaus Klapka, 20 Uhr.

Herrnbaumgarten: Erdball, Labyrinthkeller Umschaid, ab 14 Uhr.

Kottingneusiedl: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Gasthaus Spanc, 20 Uhr.

Mistelbach: Vortrag - „Eine Reise durch Kroatien und an die dalmatinische Küste“ mit Familie Nekham, Pfarrhof, 18 Uhr.

Ottenthal: Theater „Alles bestens geregelt“, Pfarrheim, 19.30 Uhr.

Neuruppersdorf: Ball der Freiwilligen Feuerwehr Pottenhofen, Gasthaus Müller, 20 Uhr.

Wolkersdorf: Best of Kabarett Nadja Maleh, Pfarrzentrum, 19.30 Uhr.

Samstag, 28. Jänner

Bernhardsthal: Stockfleischessen, Feuerwehrstadl, 12 – 14 und 18 - 20 Uhr.

Frättingsdorf: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Freie Werkstatt, 20 Uhr.

Großebersdorf: FPÖ-Ball, Restaurant & Pizzeria Gschwindl, 20 Uhr.

Großharras: Kameradschaftsball, Landgasthaus Holzer, 20 Uhr.

Großkrut: Theateraufführung „Wer hat schon Angst vor Doktor Wolf“, Laienbühne Gaude ham…, Pfarrsaal, 20 Uhr.

Hautzendorf: Trachtenball der Trachtenkapelle Kreuttal, Gasthaus „Zur Eisenbahn“, 20 Uhr.

Hochleithen: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Volksschule, 20.30 Uhr.

Kettlasbrunn: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Gasthaus Schmidt, 20 Uhr.

Laa: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Volksheim, 19.30 Uhr.

Mistelbach: 50. Borg-Ball – „50 Shades of Borg – Back to the 50s!“, Stadtsaal, 20 Uhr.

Neudorf: Kinderfasching des Elternvereins, Gasthaus Kastner, 14 Uhr.

Ottenthal: Theater „Alles bestens geregelt“, Pfarrheim, 19.30 Uhr.

Paasdorf: Preisschnapsen des USG Paasdorf - Atzelsdorf, Feuerwehrhaus, 17 Uhr.

Putzing: Blunzenkirtag des Dorferneuerungsvereins, Feuerwehrhaus, 17 Uhr.

Riedenthal: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Dorfhaus, 20 Uhr.

Staatz: SPÖ Ball, VAZ Musikerheim, 20 Uhr.

Schrick: Ball der Freiwilligen Feuerwehr, Gasthaus Stoik, 20.30 Uhr.

Schrattenberg: Gesellschaftsschnapsen des SCU Schrattenberg, Gasthaus Zesch, 15 Uhr.

Wenzersdorf: Ball der Freiwilligen Feuerwehr Eichenbrunn, GH Öfferl, 20 Uhr.

Wolkersdorf: Konzert: „One World – Two Guitars“ Mario Berger & Martin Moro, Großer Saal, Schloss , 20 Uhr.

Sonntag, 29. Jänner

Großkrut: Theateraufführung „Wer hat schon Angst vor Doktor Wolf“, Laienbühne Gaude ham…, Pfarrsaal, 15 Uhr.

Laa: Kinderfasching der Stadtkapelle Laa, GK - Musikheim, 14 Uhr.

Laa: Faschings-Rambazamba des Gesangs- und Musikvereins, Volksheim, 16 Uhr.

Ottenthal: Theater „Alles bestens geregelt“, Pfarrheim, 15 Uhr.

Rabensburg: Kindermaskenball, Restaurant Horak, 14 Uhr.

Montag, 30. Jänner

Stronsdorf: Jahrmarkt, Hauptplatz, 7 Uhr.

Wilfersdorf: Jahrmarkt, Marktplatz, 7 – 12 Uhr.

Dienstag, 31. Jänner

Mistelbach: Kegelnachmittag des NÖ Seniorenbundes, Restaurant Diesner, 14 Uhr.

Mistelbach: Vortrag „Alltagsbewegung für mehr Lebensqualität“, NÖGKK, Roseggerstraße 46, 18.30 Uhr.

Mistelbach: „Bauer unser“: Themenfilmabend, Kronen Kino, 19.30 Uhr.

Mittwoch, 1. Februar

Gaweinstal: Gesprächsrunde zur Überwindung von Depression im Alltag mit Dr. Nikbakhsh, Gesunde Gemeinde, Volksschule, 19 Uhr.

Gnadendorf: Vortrag: „Wenn Tyrannenkinder erwachsen werden“ - Dr. Leibovici-Mühlberger, Gemeindesaal, 18.30 Uhr.

Laa: Tag der offenen Tür, Landesberufschule, 9 Uhr.