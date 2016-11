WOLKERSDORF Am Lazy Sunday, 20. November, um 11 Uhr bringen „Marina & The Kats“ den Swing der 30er-Jahre in den großen Saal im Schloss Wolkersdorf. Heiße Grooves, traumtanzende Melodien, fetzige Gitarren, treibendes Beserlschlagzeug und die Stimme der hinreißend charmanten Marina. Antonia Renner

| NOEN, Antonia Renner