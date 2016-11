UNTERSTINKENBRUNN Am 26. und 27. November findet jeweils von 12 – 19 Uhr in der Loamgrui in Unterstinkenbrunn der traditionelle Adventmarkt statt. Neben hausgemachten Köstlichkeiten und traditionellem Handwerk erwartet die Besucher auch musikalische Umrahmung, am Samstag um 17 Uhr ein Krippenspiel und am Sonntag um 16 Uhr der Einzug des Nikolaus. Nähere Info: www.loamgrui.at. Astrid Bartl

| NOEN, Astrid Bartl