STAATZ: Am Dienstag, 7. Februar kommt die Weinviertler Grande Dame der Country-Musik um 19.30 Uhr in den Schlosskeller. Seit nunmehr 26 Jahren erfreut Tina Rauch ihr Publikum mit ihrer großen Liebe, der Country Music. Viele Aufenthalte und Tourneen (auch in den USA) zeigen von ihrem ausgeprägten Gefühl für diese Musik. Unzählige Preise und Auszeichnungen (u.a. der „American Eagle Award“ in Las Vegas, 1999) bestätigen ihr Können, ihr Feingefühl und ihre Freunde an dieser Musik. Tina Rauch liegt alles daran, diesen Spaß auch ihrem Publikum zu vermitteln.

| zVg