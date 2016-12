EGGERSDORF: Nach einem Jahr Pause will die örtliche Feuerwehr ihre Punschhütte beim Feuerwehrhaus wieder in Betrieb nehmen. Am Freitag, 16. Dezember und Samstag, 17. Dezember ab 17 Uhr und Sonntag, 18. Dezember ab 14 Uhr veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr in Eggersdorf einen Punschstand.

| Chistelli