EIBESTHAL: Die Theatergruppe der Katholischen Jugend spielt heuer die Komödie „Glanz und Glorie“ rund um einen Drehbuchautor und seinen Richtungswandel im Schreiben. Gespielt wird am 25. Dezember (Premiere), am 26. und 30. Dezember sowie am 6., 7. und8. Jänner im Saal unter der Kirche. Kartenreservierung unter: 0677 61982904.

| Kath. Jugend Eibesthal