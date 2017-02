GNADENDORF, WENZERSDORF: Der Gnadendorfer Pfarrgemeinderat lädt alle Tanzbegeisterten zum Pfarrball am Samstag, den 18. Februar um 20 Uhr ins Gasthaus Öfferl in Wenzersdorf ein. Auch in diesem Jahr werden die Weinviertler Buam für gute Stimmung sorgen. Ob in Festtagstracht oder Ballgarderobe - alle sind herzlich eingeladen.

| Sonja Göstl