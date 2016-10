Im Haus der Laaer Familie Riedl wird Kunst großgeschrieben. Darum begleiteten Fritz Riedl und seine Kinder Hannah und Stefan auch ihre Mutter Barbara musikalisch bei ihrer Vernissage zu ihrer allerersten Ausstellung in „Sam´s Straßengalerie“.

Rund 50 Bilder in kurzer Zeit

Riedl malt nun erstmals seit einer langen Pause wieder, dafür aber umso fleißiger: Rund 50 Bilder hat sie in kurzer Zeit geschaffen, und sie zeugen von einer interessanten Sichtweise.

Riedl sei „eine Liebhaberin der Natur und eine Meisterin des genauen Schauens“, schwärmt ihre Lehrerin Maria Dulosy. Doch in den Bildern ist kaum Organisches zu finden. Mit Acryl und Spachteltechnik scheint Barbara Riedl eher in die Zukunft zu sehen, so futuristisch muten ihre farbenkräftigen Bilder an.

Werke in Straßengalerie zu sehen

Und es ist auch die Farbe und das Spiel mit ihr, das die Malerin am Meisten an ihrer Arbeit fasziniert. Ausgangspunkt ist stets eine Farbe und dann trägt sie so lange Schicht um Schicht auf, bis aus dem Bild etwas entstanden ist, in dem sie etwas sehen kann. „Erst dann ist es für mich fertig“, schildert die Künstlerin. Die Interpretation ihrer Bilder ist es, was Barbara Riedl von ihren Betrachtern erfahren möchte.

Wer es selbst ausprobieren möchte: Die Werke hängen derzeit in der Straßengalerie von Sam Schwimmer.