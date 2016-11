Mit Roland Böcks und Brigitte Triebs Arbeiten präsentiert das „forumschlosswolkersdorf“ gleich zwei Künstler bei der aktuellen Ausstellung „Sowohl als auch“. Letztes Wochenende wurde diese im Zuge einer Vernissage eröffnet.

Das Abendprogramm begann mit einer indischen Tanzperformance der „Padma Dance Company“. Die Künstlerin Brigitte Trieb ist Mitglied der Gruppe: „Wenn man gemeinsam tanzt, spürt man die Energie der anderen. Das ist wie bei einem Orchester.“ Anschließend wurden die Kunstwerke mit einführenden Worten von Peter Unterweger präsentiert.

„Ich kenne Roland Böck seit 20 Jahren“, erzählt Susanne Ruttenstorfer-Schwelle vom forumschlosswolkersdorf. Vor einigen Jahren hatte er bereits im Schloss ausgestellt. Der gebürtige Tiroler setzt sich in vielen seiner Arbeiten mit der Kulisse seiner früheren Heimat auseinander: „In letzter Zeit male ich vermehrt Landschaften.“ Seine Bilder sind teils sehr realistisch, teils so plastisch und mit intensiven Farben gestaltet. Diese abstrakten Arbeiten erinnern an den Surrealisten Salvador Dali.

Auch Brigitte Trieb hat immer wieder Landschaften als Motive. Doch auf jeder ihrer Arbeiten ist zumindest ein Mensch zu sehen. Trieb: „Für mich wird ein Bild erst interessant, wenn sich eine Person darauf befindet.“ Sie geht bei ihren Motiven immer von Erlebnissen aus: „Ist es stark genug, so ergibt eines das andere. Das Geschehen lässt mich nicht los, bis das Bild fertig ist.“

Um beiden Künstlern genug Raum zu bieten, wurde die Ausstellung auf zwei Stockwerke des Schlosses verteilt.