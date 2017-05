Unter dem Motto „Metamorphose“ bietet das Viertelfestival NÖ insgesamt 66 Kunstprojekten, davon 16 Schulprojekten, vom 6. Mai bis 6. August eine Bühne „vor der Haustür“. Im Rahmen des Festivals startete die Kulturvernetzung NÖ in Kooperation mit den Leader-Regionen des Weinviertels heuer auch das Pilotprojekt „Künstlerische Zwischennutzung von temporären Leerstands-Objekten“. Eröffnet wird das Festival am 5. Mai um 18 Uhr im MAMUZ.

Die Projekte wurden aus 145 Einreichungen von einer 18-köpfigen Jury ausgewählt und bieten eine spannende Mischung aller künstlerischen Sparten von zeitgenössischer Kunst bis Volkskultur, von Theaterprojekten bis zu Konzerten.

Das gesamte Weinviertel wird bespielt, unter anderem auch ungewöhnliche, neue Orte wie die Fähre bei Angern und das ehemalige Jugendgefängnis in Kirchberg am Wagram. Fünf Projekte befassen sich mit dem Thema „Leerstand im Ortskern“, drei davon werden in Kooperation mit den Leader-Regionen des Weinviertels realisiert. Acht Projekte werden mit Partner-Organisationen oder mit Schulen in Tschechien und der Slowakei umgesetzt.

Metamorphosen als Spuren des Wandels

Das Festivalmotto „Metamorphose“ fordert dazu auf, Spuren und Auswirkungen dieses zeitgeschichtlichen Wandels zu finden und künstlerisch zu kommentieren. Es fragt nach dem Spannungsbogen zwischen Bewahrung von Traditionen und der Offenheit für Neues.

Es sucht nach Vorschlägen, wie eine neue, erweiterte Gesellschaft über Grenzen hinaus gelingen kann. Metamorphose steht für Wandel - ein Phänomen, das zugleich Ängste auslöst und neue Chancen mit sich bringt.