Bei der Gemeinderatssitzung im Juni wurde der Vorentwurf zur Volksschule Wolkersdorf mit einer Stimmenmehrheit beschlossen. Dagegen gestimmt hatte die WUI, die Bürgerliste MIT:uns hatte sich enthalten. Von beiden Seiten kam immer wieder heftige Kritik am Bauprojekt. Seien es fehlende Transparenz in der Kostenfrage oder unzureichende Maßnahmen bezüglich Klimatisierung im Sommer.

Nun startet die WUI eine Unterschriftensammlung, um eine Volksbefragung zum Projekt Volksschule durchzubringen. Auf der Internetseite der Partei argumentiert Gemeinderat Erwin Mayer diesen Entschluss damit, dass man die Bürger entscheiden lassen möchte, ob die Kosten für das Bauvorhaben zu hoch sind. Man habe selber erst zu spät von den konkreten Zahlen erfahren und möchte direkte Demokratie ermöglichen. Er sieht auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, das Projekt sei zu teuer. „Es ist von allen Seiten eine seriöse Prüfung der Kosten erwünscht“, so Mayer.

„Die da oben machen eh, was sie wollen!“Johannes Schwarzenberger, Chef der Bürgerliste MIT:uns und Stadtrat

Trotz ihrer Kritik an der ÖVP und ihren Plänen für die Volksschule, unterstützt die Bürgerliste MIT:uns die Unterschriftensammlung nicht aktiv. „Wir halten es in dieser Legislaturperiode nicht für sinnvoll, uns aktiv einzumischen. Die da oben machen eh, was sie wollen!“, so der Chef der Bürgerliste MIT:uns, Johannes Schwarzenberger. „Außerdem müssen auch wir uns unsere Ressourcen und Kräfte einteilen.“ Seitens der Bürgerliste ist man zwar bereit zu unterschreiben, wenn man gefragt wird, aktiv Unterschriften sammeln und Bürger anwerben will man allerdings nicht.

Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) ist das ewige Hin und Her zum Thema Volksschule langsam zu viel. Sie beteuert immer wieder, dass alle Parteien über die Regeln des Wettbewerbs Bescheid gewusst haben. Außerdem erklärt sie, dass die Kosten der jeweiligen Projekte bewusst zuerst außer Acht gelassen worden sind, um eine möglichst objektive Bewertung der Entwürfe gewährleisten zu können.

"Daueraufgeregtheit ist ermüdend"

„Wir hatten sieben Projekte, von denen sich alle in unserem finanziellen Rahmen bewegt haben“, so Steindl. Selbst als die Kosten des Siegerprojektes angehoben wurden, waren die Ausgaben der Gemeinde Wolkersdorf laut der KDZ-Prüfung (Zentrum für Verwaltungsforschung) für in Ordnung befunden worden. So auch vergleichbar mit Gemeinden wie Hollabrunn, Korneuburg oder Mistelbach.

„Diese Daueraufgeregtheit ist einfach ermüdend“, so die Bürgermeisterin. Doch auch wenn alle Parteien sichtlich an ihre Grenzen gelangt sind, möchte keiner nachgeben. Die politische Schlammschlacht dürfte weiterlaufen und spätestens mit Abschluss der Unterschriftensammlung, 800 sind grundsätzlich nötig, in eine neue Runde gehen. Ob allerdings das Ergebnis einer Volksbefragung bindend sein wird, ist offen. Beobachter rechnen nicht damit.