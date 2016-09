Frau in Poysdorf tödlich verunglückt .

Eine 77-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Poysdorf von einem LKW niedergestoßen worden. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle, wie die Polizei NÖ am Donnerstagabend mitteilte.