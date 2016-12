Die diesjährige Theaterproduktion der Katholischen Jugend ist etwas ganz Besonderes: Johannes Stadlbacher, langjähriges Mitglied des Theatervereins, hat mit „Glanz und Glorie“, einer Komödie in drei Akten, sein erstes Theaterstück geschrieben und das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. „Die Idee, ein eigenes Stück zu schreiben, schwirrte schon lange in meinem Kopf herum“, erzählt Autor Johannes Stadlbacher. „Dass ich es schlussendlich auch geschafft habe, überraschte mich selbst!“, ist der Jungautor zufrieden mit seinem Werk.

Die Komödie vereint gekonnt Humor und Dramatik, gepaart mit etlichen Liebeswirren - perfekte Zutaten also für ein gelungenes Theaterstück. Uraufgeführt wird es am 25. Dezember, am Wochenende war für das JUZ Vorpremiere.

Das Stück handelt vom Drehbuchautor Julius Esterhazy (Johannes Stadlbacher), der es zurzeit nicht gerade einfach hat: Mit seinen Komödien ist er erfolglos, seine Frau Adele (Theresa Köchl) fühlt sich von ihm nicht mehr geliebt und plötzlich taucht auch noch sein Urzeitrivale auf: Der von den Frauen vergötterte Franzose Jean Chausson (Vinzenz Stadlbacher). Julius entschließt sich nach diesem Aufeinandertreffen dazu, das Komödienschreiben aufzugeben und nur noch ein letztes Stück zu schreiben – eines mit tieferem Sinn.

Doch dies ist nicht so leicht wie gedacht. Hinzu kommt noch, dass sich sein Sohn Johann (Leonhard Strobl) in Jeans Tochter Johanna (Veronika Stadlbacher) verliebt, die wiederum ein großer Fan von Julius Werken ist. Das Chaos ist somit perfekt. Unterstützung erhält der Drehbuchautor aber immerhin von seinem Kollegen Theodor (Fabian Hammer) und von seinem Assistenten Wendelin (Johannes Faber), dessen Herz für Julius Tochter Julia (Johanna Köchl) schlägt.

Neu dabei sind dieses Jahr Birgit Ackerl als Theodors Ehefrau Traude, welche gerne und ausführlich über die Männerwelt sinniert, sowie Klara Mock als Hausdame Luise, die mit ihrer Affäre mit einem der Herren, für große Verwirrung sorgt. Viele Lacher beschert vor allem die eine oder andere Kampfszene auf der Bühne.

