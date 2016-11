Das Rote Kreuz dankte am 3. November im Mistelbacher Stadtsaal allen Helfern, die im Zuge der Flüchtlingswelle unentgeltlich und freiwillig im Einsatz waren. Je, nachdem, wie viele Stunden geholfen wurden, gab es die Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold. 164 Rot Kreuz-Mitglieder wurden ausgezeichnet.

Einen Rot-Kreuz-Erinnerungskristall gab es für Landesrat Karl Wilfing, Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl, Bezirkshauptmann Verena Sonnleitner, Bezirkspolizeikommandant Florian Ladengruber, Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg und Bezirks-FF-Kommandant Reinhard Steyrer als Dank für die Zusammenarbeit mit deren Institutionen.

Danke für "grenzenlosen Einsatz"

„Kaum ein Ereignis der vergangenen Jahre hat das Rote Kreuz so geprägt und gefordert wie der Einsatz für ‚Menschen auf der Flucht‘, der für das Rote Kreuz Niederösterreich in größerem Rahmen bereits im Juni 2015 mit der Eröffnung des Übergangsquartiers für Asylwerber in Wr. Neustadt im Juni begann“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Für diesen grenzenlosen Einsatz im Dienste der Menschlichkeit gilt es nun ‚Danke‘ zu sagen. Danke für den Einsatz für jene Menschen, die auf der Flucht nach Österreich kamen – entweder auf der Durchreise oder um – und sei es nur vorübergehend – hier eine neue Heimat zu finden. Ein Einsatz, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes in vielerlei Hinsicht gefordert hat. Und trotz dieser zusätzlichen Herausforderung wurden auch die vielen anderen Dienstleistungen für Menschen in Not erbracht: vom Rettungs- und Sanitätsdienst über die zahlreichen Tätigkeiten in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, der Ausbildung, der Jugend- und Vereinsarbeit, der Katastrophenhilfe etc.“

„Ich denke es gab bisher nichts Vergleichbares – dafür aber vieles, was wir während dieses Einsatzes gelernt haben. Eigentlich standen wir täglich – und das über Wochen und Monate hinweg – immer wieder vor neuen Herausforderungen: es galt nicht nur Menschen zu motivieren, mitzuhelfen – vielfach war die Herausforderungen, jene Menschen zu koordinieren, die einfach mithelfen wollten“, erläutert Landesrettungskommandant Werner Kraut, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Menschen, die einfach da waren, und Kleidung oder Lebensmittel brachten, die mithelfen wollten. Gerade zu Beginn war die Euphorie groß. Später – nach Wochen des Einsatzes – war die Herausforderung wiederum, nach wie vor genügend helfende Hände zu finden.“ Hier hat sich gezeigt, was das Rote Kreuz – die Rotkreuz-Mitglieder – leisten können.

Die Geehrten