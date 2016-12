Zu einem stimmungsvollen, besinnlichen, aber auch modernen Weihnachtskonzert lud das Ensemble „The Voice“ in die Pfarrkirche Wetzelsdorf ein. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Bereits am Vortag war das Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Laa sehr gut besucht.

„The Voice“ singt immer wieder Jugendgottesdienste in Laa und auch Pfarrer Christoph Goldschmidt, der einmal Kaplan in Poysdorf war, verbindet die beiden Pfarren in einer persönlichen Freundschaft.

Beim Wetzelsdorfer Konzert am Sonntag gab es neben „The Voice“ auch einen Auftritt des 6-Xang. Christian Kernreiter hatte die Idee, dass es schön wäre, einmal gemeinsam ein Konzert zu gestalten, erzählte Chorleiterin Eva Maria Gugganeder. Durch das Programm führte Josef Schick.

„Mir ist wichtig, dass wir ein ausgewogenes Programm zwischen modernen besinnlichen, teilweise auch kritischen Liedern und den traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu Stille Nacht im Programm haben“, erzählt Chorleiterin Gugganeder: „Ich bin stolz auf die The Voice Band unter der Leitung von Viktoria Schödl, aber auch auf meine Sänger, die jeder für sich bereits die Qualität für ein Solo haben.“

Moderator Josef Schick betonte, dass Weihnachten nicht nur ein Fest des Friedens, sondern auch des miteinander Redens sei und lud daher im Anschluss zu Punsch und Plaudereien vor der Kirche ein.