„Mit der Weinviertelautobahn hat in unserer Region eine neue Zeitrechnung in Sachen Lebensqualität und wirtschaftlichen Aufschwungs begonnen“, betonte Landesrat Karl Wilfing bei der Präsentation einer Weinviertelstudie bei ProJect Audio im Wilfersdorfer Gewerbepark.

Dieses Headquarter von Audio Tuning ist als Weltmarktführer bei Plattenspielern ein Vorzeigebetrieb und der Zistersdorfer Heinz Lichtenegger hätte es nicht in seiner Heimatregion erbaut, wenn nicht die Weinviertelautobahn ihm Anschluss nach Europa und zum Flughafen geboten hätte, betonte Wilfing.

Wilfing: "Staus von 30 Minuten gehören Vergangenheit an"

Das Weinviertel ist eindeutig auf der Überholspur. Um 9 Uhr, zu Beginn der Pressekonferenz, waren es 790 Stunden, dass der Nordteil der A 5 befahrbar war. „Sie bringt Lebensqualität und die Menschen empfinden Freude. Wenn das Kind die Musikschule besucht, kann man heute als Elternteil auch zwischendurch in Poysdorf rasch einkaufen fahren und kommt sicher wieder pünktlich zurück“, ist Landesrat Karl Wilfing überzeugt: „Die Region atmet auf und kann durchatmen, Staus von 30 Minuten gehören der Vergangenheit an.“

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs habe die Region einen Aufschwung erlebt. Es wurde viel in die Infrastruktur investiert. „Straßen, aber auch die Schiene haben und werden eine Modernisierung erfahren. Heute können wir als Region davon profitieren“, hob Wilfing hervor: „Die A 5 war ein erfolgreiches Werk vieler und wird mit der Umfahrung von Drasenhofen 2019 seine Krönung finden“, so Wilfing.

Die Weinviertelautobahn bringt für den ländlichen Raum die Anbindung an Wien und die anderen Städte Europas. Dies bringt Tourismus in die Region, aber auch die Möglichkeit für Pendler sicher und rasch zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Karl Wilfing ist selbst als Pendler nach St. Pölten nun ein Nutznießer.

„Mit der Autobahn hat eine neue Zeitrechnung in Sachen Lebensqualität und wirtschaftlicher Aufschwung begonnen.“Karl Wilfing, Landesrat

2010 dauerte es noch eine Stunde und 50 Minuten, um nach St. Pölten zu kommen. Heute sind es von Wetzelsdorf bis St. Pölten nur mehr 1 Stunde fünf Minuten.

„Das macht 90 Minuten mehr Zeit am Tag und so geht es vielen Menschen“, meint der Landesrat. Was die Weinviertelautobahn für den Aufschwung der Region bedeutet, zeigt auch eine Studie von Eco Austria, die von Tobias Thomas und Wolfgang Schwarzbauer präsentiert wurde. Durch den Rückfluss an Steuern und ein Mehr an Arbeitsplätzen, finanzieren sich Infrastrukturprojekte wie die A 5 oder auch die Schnellbahn S 2 teilweise selbst. Auch touristisch wird es ein großer Vorteil, weil zum Beispiel der Golfplatz Veltlinerland in Poysdorf leicht, staufrei, aber vor allem auch sicher zu erreichen ist.

Für das Brutto-Inlandsprodukt und die Arbeitsplätze wurde in der Studie ein Zeitraum von 30 Jahren nach Eröffnung der Autobahn herangezogen. In dieser Zeit wird in Niederösterreich mit einem BIP Wachstum von 1,6 % und 4900 Arbeitsplätzen und im Weinviertel mit 5,6 % BIP Wachstum und 955 neuen Arbeitsplätzen durch die gesetzten Infrastrukturmaßnahmen gerechnet, betonten die Wissenschaftler. Wilfing ging auch auf die Sicherheit ein und betonte, dass es bis Schrick auf der B 7 früher pro Jahr rund acht Verkehrstote gab. Von 2010 bis 2017 waren es auf dem gleichen Teilstück der A 5 nur zwei.

„Lokale Interessen der Verkehrsentlastung und überregionale Interessen einer europäischen Aufschließung in Richtung Norden konnten hier bei der Weinviertelautobahn sehr gut gekoppelt werden, was uns auch Unterstützung der Europäischen Union brachte“, betonte auch ASFINAG-Chef Klaus Schierhackl die positiven Auswirkungen der A 5.

Die Fahrzeitverkürzung durch den Bau der Autobahn bringt zusätzlich Freizeit, Zeit für die Familie und steigert so die Lebensqualität. Die Erreichbarkeit des Weinviertels ist um 13,1 Prozent gestiegen. Das bedeutet auch eine Verbesserung der Standortqualität.