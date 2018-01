Am Sonntag nach dem Dreikönigsfest startete der Musikverein Wilfersdorf und Umgebung musikalisch in das neue Jahr mit einem Konzert im Ernst Kellermann Musikerheim.

Im bis auf den letzten Platz, gefüllten Saal erlebte das Publikum ein bunt gemischtes Programm. Vom Konzertmarsch (Pomp and Circumsdance aus „Land of Hope and Glory“, über Filmmusik „Cinderella´s Dance“ über „Dreamland“ (Karl Safaric), bis zu Marschmusik (Salut a Luxemburg“), bis zu „Vollbracht ist das große Werk (aus der Schöpfung / Josef Haydn) bis zum Adagio aus der 3. Symphonie von Camille Saint-Saens spannte sich das breite Programm, das durch die verschiedensten Musikstile führte. Die Kapellmeister Gregor Sommer und Gottfried Huber begeisterten am Dirigentenpult und führten die Mitglieder des Musikvereins Wilfersdorf und Umgebung zu musikalischen Höchstleistungen, die das Publikum mit frenetischen Applaus belohnte.

Als Vertreter des Landes Niederösterreich war Landesrat Karl Wilfing Ehrengast. Mit einem musikalischen Intermezzo sorgten die „Trombone Gang´ Stars“ unter der Leitung von Wolfgang Strasser für einen besonderen Höhepunkt des Abends.

Den Jungmusiker Katharina Krammer, Johanna Thaller und Franz Helge Mechtler wurden auf offener Bühne ihre Jungmusikerbriefe überreicht und sie damit symbolisch in den Musikverein aufgenommen. Kapellmeister Gregor Sommer wurde für seine Verdienste um das Blasmusikwesen in Niederösterreich die Ehrennadel in Gold verliehen. Die Übergabe erfolgte durch Horst Obermayer, Obmann der BAG Mistelbach.