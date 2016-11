„Die Ewiggestrigen sterben nicht aus! Und dazulernen tun sie leider auch nichts!“ Wilfersdorfs SPÖ-Vorsitzender und Geschäftsführender Gemeinderat Hans Hager kann nur den Kopf schütteln.

Denn am Sonntag, 27. November, prangte an der Ortsende-Tafel von Wilfersdorf in Richtung Bullendorf ein blaues Hakenkreuz. Bürgermeister Josef Tatzber erstattete sofort Anzeige gegen unbekannt. Möglicher Hintergrund der Schmierereien: Von der Ortstafel aus sieht man die Wilfersdorfer Flüchtlingsunterkunft.

Da sich von der Gemeinde niemand berufen fühlte, dieses zu entfernen, rückte SPÖ-Chef Hansi Hager persönlich mit Terpentin und Spiritus aus, um das Nazi-Symbol auszulöschen. | zVg

„Offenbar hielt es niemand für nötig, die Schmiererei rasch zu entfernen!“, ärgert sich der SPÖ-Chef. Also griff Hans Hager zu Terpentin und Lackentferner und machte das Hakenkreuz eigenhändig unkenntlich. „Ich kann mich nur wundern, wie unsensibel man damit umgeht und das Hakenkreuz einfach stehenlässt, obwohl man seit Stunden davon weiß!“

„Wir lehnen jegliche Schmierereien und Sachbeschädigungen aufs Entschiedenste ab“, kommentiert FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard die Nazi-Schmierereien: „Ich hoffe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden!“