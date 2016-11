Wilfersdorf

Neben der Pfarrkirche St. Nikolaus am Marktplatz steht ein nicht mehr sehr ansehnlicher barocker Karner, der dringend einer Instandsetzung bedarf, da er sonst verfällt. Heute wird das zur Pfarrkirche gehörige Gebäude als Aufbahrungshalle verwendet.

Dieser Karner soll nun einer zeitgemäßen Verwendung zugeführt werden. Darüber sind sich Pfarrer Ernst Steindl, Pfarrgemeinderat und Pfarrgemeinde einig. So wurden die Kunstwerkstätten des Zisterzienser-Klosters Gut Aich gebeten, einige Ideen dafür zu entwickeln. Am Freitag war nun Bruder Thomas Hessler, künstlerischer Leiter der Werkstätten, im Festsaal des Liechtensteinschlosses, um ein mögliches Projekt vorzustellen.

"Trauer findet Raum"

Empfohlen wird ein überkonfessioneller, interreligiöser Verabschiedungsraum. Bruder Thomas: „Ob es sich um Menschen handelt, die aus der Kirche ausgetreten sind oder Menschen mit einer anderen Konfession – es braucht Räume, Zeiten und Formen, die einem Grundbedürfnis der Menschen entsprechen wollen: In Würde, Respekt, Zuneigung und Wertschätzung Verstorbene zu verabschieden.“

„Trauer findet Raum“, unter diesem Arbeitstitel legte er dann sein Projekt vor. Der Zugang soll offen und weiter werden, was mit dem Einsatz von Glas als Gestaltungsmöglichkeit geschehen könnte. Bestehende Fenster sollen durch Gestaltungselemente erweitert werden. An der Stirnseite könnte ein weiteres Ovalfenster geöffnet und/oder ein liegendes Fensterelement, das in den Raum hineinragt, gemacht werden. Der Innenraum soll mit Sitzmöglichkeiten aus Holz und Tafeln für Bilder von Verstorbenen möbliert werden.

Keine fest eingebauten religiösen Symbole

Die zahlreichen Interessierten an der Präsentation haben nun Gelegenheit das Gesehene zu verarbeiten, die unterschiedlichen Variationen des Projekts gegenseitig abzuwägen und weiter zu diskutieren. Ob der Karner tatsächlich ein wertneutraler Verabschiedungsraum ohne fest eingebaute religiöse Symbole, aber je nach Belieben aufzustellender Symbole wird, oder ob es ein neutrales Kreuz darin geben wird, entscheiden letztendlich die Mitglieder der Pfarrgemeinde.