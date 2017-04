Die Firmen Keider Elektro, Raiffeisen Lagerhaus-Weinviertel und Landtechnik Schuster haben sich bereits mit Niederlassungen am Wirtschaftspark angesiedelt, im Sommer eröffnet Heinz Lichtenegger als Weltmarktführer im Segment der Vinyl-Plattenspieler seine neue Firmenzentrale Audio Tuning/Pro-Spect.

Um das Spektrum der breiten Angebotspalette der Öffentlichkeit zu präsentieren, luden die bereits am Wirtschaftspark angesiedelten Unternehmen zu einer zweitägigen Messe vor Ort.

Die Industriegrundstücke im Norden von Wien liegen in einem der Gebiete mit dem höchsten Potenzial in Österreich. Wirtschaftsparks wie das Interkommunale Betriebsgebiet Mistelbach/Wilfersdorf an der Verlängerung der künftigen A5 Nordautobahn florieren enorm und entwickeln sich prächtig.