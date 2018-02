Die Sparfiliale im Ortskern von Wilfersdorf ist der einzige Nahversorger für den täglichen Einkauf in der 2.000-Einwohner-Marktgemeinde.

Betreiberin Gerda Staniek wird mit Juni dieses Jahres in Pension gehen und damit ihren Spar schließen. „Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist angesagt“, so Gemeinderat Herbert Weindl (ÖVP) zur Mistelbacher NÖN.

„Einen geeigneten Betreiber zu finden, ist leider nicht so einfach. Die Gemeinde ist aber an der Fortführung des Betriebes sehr interessiert.“Josef Tatzber (ÖVP), Wilfersdorfs Bürgermeister

Bürgermeister Josef Tatzber: „Einen geeigneten Betreiber zu finden, ist leider nicht so einfach. Die Gemeinde ist aber an der Fortführung des Betriebes sehr interessiert.“ Es hat inzwischen auch schon viele Gespräche mit der Wirtschaftskammer, Interessenten und Förderstellen gegeben. Tatzber: „Wir hoffen auf eine gute Lösung im Sinne unserer Gemeindebürger, damit die Nahversorgung in Wilfersdorf auch in Zukunft sichergestellt bleibt.“

Auch Landtagsabgeordneter Kurt Hackl (ÖVP) hat als Obmann der Wirtschaftskammer seine volle Unterstützung bei der Suche nach Interessenten, sowie bei der Hilfe und Beratung für mögliche Förderungen zugesichert, damit die 2.000-Einwohner-Marktgemeinde nicht ohne Nahversorger „im Regen stehen“ bleibt.