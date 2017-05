Ist die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft Pflicht oder Kür? Dieser Frage widmeten sich am 3. Mai die Weinviertler Wirtschaftsgespräche 2017 im Stadtsaal. Profunde Gäste dafür: Johannes Guttmann, Gründer des Waldviertler Biokräuterlabels Sonnentor und Maria Vogt, Biobäuerin in Obersdorf, die sich stark für nachhaltige Biolandwirtschaft im Weinviertel einsetzt.

„Jeder große Konzern schafft einen Windschatten, in dem sich kleine Strukturen aufbauen lassen“, sagt der Sonnentor-Gründer Johannes Guttmann: „Ich hatte schon früh Kräuterbauern bei der Hand, die keine Absatzmärkte hatten, weil sie dem Lagerhaus zu klein waren. Ich bin dem Lagerhaus bis heute dafür dankbar!“ Nachhaltigkeit in der Wirtschaft müsse auch authentisch sein und dürfe nicht nur im Hochglanzprospekt des Unternehmens zu finden sein. Eine Aussage, die Maria Vogt nur unterstreichen kann: „Die Leute wollen wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Die wollen keine Transporte von irgendwo nach irgendwo unterstützen!“ Um auch Kindern zu zeigen, wo Lebensmittel eigentlich herkommen, nimmt sie am Programm „Schule am Bauernhof“ teil: „Es ist ganz wichtig, ihnen zu zeigen, dass wir ein Teil der Schöpfung sind, dass wir in der Natur leben!“

Nachhaltigkeit ist für Erste-Vorstand Thomas Schaufler auch der sorgsame Umgang mit der Ressource Unternehmen: „Es gibt uns seit 197 Jahren. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, nur weil es uns fast 200 Jahre gibt, dass es uns auch noch in 200 Jahren gibt.“ Ein Unternehmen müsse sich ständig neu hinterfragen.

„Nachhaltiger als ein Familienbetrieb ist niemand“, weiß Wirtschaftspolitiker Kurt Hackl. Das sei die Stärke des Weinviertels. Denn der Großteil der heimischen Betriebe seien seit Generationen geführte Familienunternehmen: „Da wird automatisch darauf geachtet, dass dem Kind die besten Rahmenbedingungen mitgegeben werden. „Bei so was tun sich Aktiengesellschaften schwer“, weiß Hackl.

