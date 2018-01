Der Albtraum vieler Autolenker ist nun einer Schleinbacherin widerfahren. Die Dame hatte ihren schwarzen Skoda Octavia Scout, wie so oft, am Park and Ride-Parkplatz in Wolkersdorf abgestellt und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Als sie sich jedoch wieder auf den Heimweg machen wollte, kam der Schock: Ihr Auto war weg.

„Da stand anderes Auto“

„Ich war völlig erschrocken und konnte es kaum glauben. Da wo vorher mein Auto geparkt hatte, stand nun ein völlig anderes“, schildert die Dame die ersten Sekunden. Sofort verständigte sie die Polizei. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Pkw, denn manchmal werden gestohlene Autos in unmittelbarer Nähe wiedergefunden. Doch leider sieht es in den meisten Fällen anders aus. Zwischen sieben und 14 Uhr, in dieser Zeit stand das Auto am Parkplatz, muss der Diebstahl erfolgt sein. „Der Verlust ist groß, denn es war unser Familienauto“, erklärt die Dame.

Zwar haben sie und ihre Familie ein Zweitauto, doch mit zwei Kindern ist das andere Auto einfach zu klein. „Jeder, der am Land wohnt, weiß, dass es ohne Auto einfach nicht geht. Allen voran, wenn man auch noch Kinder hat.“ Besonders bitter ist es zusätzlich, dass das Auto nur drei Jahre alt war.

„Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen in Wolkersdorf gemacht, aber dieser Vorfall ist wirklich ärgerlich“, erklärt die Schleinbacherin. Sie hofft, dass die Wolkersdorfer durch ihren Fall aufmerksamer werden und darauf Acht geben, wo sie ihr Fahrzeug abstellen.