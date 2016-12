Letzte Woche wurden die Ergebnisse von gleich zwei Bürgerbefragungen veröffentlicht. Es sollte herausgefunden werden, wie zufrieden die Wolkersdorfer mit der Stadt sind. Die Ergebnisse stellen dem Rathaus ein gutes Zeugnis aus. Die daraus ablesbaren Wünsche der Bevölkerung, etwa nach einer Gesamtschule oder einem Kultursaal, sind altbekannte Themen.

Eine Befragung war von der Gemeinde durchgeführt worden. Sie hatte den Schwerpunkt Familienleben. Die andere Befragung der Bürgerliste MIT:uns war etwas umfassender und ging auch mehr ins Detail. Dass die beiden Aktionen gleichzeitig liefen, und sich in weiten Teilen sehr ähneln, dürfte an mangelnder Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien liegen.

Stärken und Schwächen des Familienlebens

Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsverfahrens „familienfreundliche Gemeinde“ sollten durch die Befragung Stärken und Schwächen des Familienlebens in Wolkersdorf ermittelt werden. Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) freut sich besonders über die Bestätigung ihrer Jugendarbeit in der Gemeinde. Ganze 92 Prozent der Befragten bis 29 Jahre gaben an, mit dem Angebot für Jugendliche zufrieden zu sein. Auch die Familienpolitik der Gemeinde bekam gute Noten. 95 Prozent der 30- bis 49-Jährigen sind damit sehr zufrieden oder zufrieden.

In allen Punkten der Bürgerbefragung sind mehr als 85 Prozent der Wolkersdorfer sehr oder zufrieden. Der Wunsch nach einer Ganztagsschule wurde ebenfalls geäußert. Die ist schon in Planung: Nach dem Umbau der Volksschule wird sie eingeführt. Steindl: „Viele der geforderten Einrichtungen gibt es bereits oder sie sind gerade im Entstehen.“ Das deute auf Informationsmangel hin. Die Gemeinde müsse in Zukunft ihre Projekte besser vermitteln. Auch wenn die Wolkersdorfer mit dem Umweltbewusstsein ihrer Gemeinde zufrieden sind, so schnitt dieser Bereich trotzdem am schlechtesten ab.

Bei manchem schlecht informiert

Anna Steindl

Hier sieht Steindl ebenfalls mangelnde Informiertheit als das Problem. Denn Wolkersdorf sei bei vielen Umweltthemen Vorreiter im Bezirk. Umweltstadtrat Christian Schrefel: „Wir machen eh sehr viel, die Pflege der Trockenrasen etwa oder dass auf Gemeindegrund kein Glyphosat mehr zum Einsatz kommt. Man kann aber immer mehr tun.“ Das Thema Gesundheit erhielt ebenfalls schlechtere Noten als der Rest. Das hängt höchstwahrscheinlich mit dem Krankenkassenärztemangel zusammen. Die Ergebnisse werden nun in Arbeitsgruppen diskutiert. Insgesamt wurden 254 Fragebögen ausgewertet, das entspricht 7,9 Prozent der Wolkersdorfer Haushalte.

Die Bürgerbefragung der Bürgerliste MIT:uns hatte ein breiteres Themenspektrum. Laut der Bürgerliste wurde das Leben in Wolkersdorf durchwegs gut bewertet. Die Bürger gaben an mit kulturellem Leben, Sport- und Freizeiteinrichtungen zufrieden zu sein. Das Thema Wohnen wurde schlechter bewertet. Gemeinderat Richard Pleil von MIT:uns: „Es ist bekannt, dass Miete und Grund in Wolkersdorf sehr teuer sind. Sozialer Wohnbau sollte mehr gefördert werden.“

„Die hohen Mietkosten schrecken die Menschen ab“

Gemeinderat Richard Pleil

73 Prozent sind der Meinung, dass ein Stadtentwicklungsplan für die nächsten 20 Jahre wichtig wäre. 85 Prozent erwarten sich von der Gemeinde Maßnahmen zur Zentrumsentwicklung, um die Hauptstraße und deren Geschäftslokale wiederzubeleben.

Der Wunsch nach einem Kultursaal ist laut Bürgerliste klar aus den Ergebnissen ablesbar. Ebenso, dass das Schloss in seiner Rolle als „Wohnzimmer der Wolkersdorfer“ nicht nachkomme. Pleil: „Die hohen Mietkosten schrecken die Menschen ab.“ Besonders hat man sich über die 1.200 individuellen Kommentare auf den Fragebögen gefreut. Sie werden nun durchgearbeitet und zusammen mit den anderen Ergebnissen in die jeweiligen Ausschüsse des Gemeinderats getragen.

Verwunderlich an dem Ganzen ist, dass beide Befragungen zeitgleich liefen und ausgewertet wurden. MIT:uns will nichts von der anderen Befragung gewusst haben. Steindl weist darauf hin, dass niemand der Bürgerliste beim Familienaudit anwesend war. Dort wurde die Befragung entwickelt. Sie kann sich vorstellen, die Befragung von MIT:uns in die Arbeitskreise der „familienfreundlichen Gemeinde“ einfließen zu lassen.

Bürgermeisterin Anna Steindl: „Wir brauchen einen großen Saal. Das ist etwas, dass uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird.“ | zVg