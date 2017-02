„Schon das Lerncafé war ein Erfolg, aber man hat einfach gemerkt, dass die Kinder und Jugendlichen auch abseits von Lernen und Schule gerne etwas zusammen gemacht hätten“, berichtet Theresia Klopfer, die Leiterin des Lerncafés Wolkersdorf. Zur Eröffnungsfeier des neu geschaffenen Mädchentreffs waren Unterstützer des Projekts geladen – Bürgermeisterin Anna Steindl und Raiffeisenbank-Geschäftsleiter Franz Friedl waren gerne gekommen.

Zur Eröffnung wurden allerlei Köstlichkeiten bereit gestellt: von einer Topfencremé als Nachspeise bis hin zu Wraps oder traditioneller muslimischer Küche. Natürlich wurde alles von den Mädchen selbst zubereitet: „Meine Eltern kochen ab und zu in der Moschee, da helfe ich gern“, berichtet eine der jungen Damen.

"Einfach einmal vorbeischauen"

Der neue Mädchentreff ist für alle Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 19 Jahren. Es ist keine Anmeldung notwendig, man kann auch einfach nur einmal vorbeischauen und entdecken. Ziel bei diesen Treffen ist es, besonders jene Mädchen und junge Frauen zu erreichen, die mit schwierigen Lebensbedingungen konfrontiert sind. Jedoch sind auch Mädchen eingeladen, die keinen Migrationshintergrund haben:

Ob mit oder ohne ist egal, Hauptsache ist, dass die Lust auf neue Entdeckungen besteht. „Hier können die Mädchen auch über ihre Zukunft sprechen. Was sie speziell interessiert, um so vielleicht im Falle der Orientierungslosigkeit auch auf künftige berufliche Möglichkeiten zu kommen“, so Klopfer.

Bei der Eröffnung wurde fleißig gekocht: Unter der Leitung von Theresia Klopfer können Mädchen wie Sinem und Irem ihre kulinarischen Vorstellungen wahr werden lassen. | Isabella Eisnecker

Der Mädchentreff findet einmal pro Woche, immer montags, statt. Es gibt Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch, Lernen oder Workshops zu verschiedenen Themen. Die Mädchen können die Inhalte selbst mitbestimmen und ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse einbringen. Bisherige Projekte waren u.a. gemeinsames Kochen, Graffiti sprayen, Mützen basteln und vieles mehr.

Anlaufstelle für Anliegen

In Wolkersdorf betreut die Caritas seit 2012 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien im Rahmen des Projekts „Lerncafés NÖ“. Vor allem Mädchen und junge Frauen nutzen das Lerncafé oftmals als Anlaufstelle für andere Anliegen, die auch über die Bereiche Schule und Qualifizierung hinausgehen, der Mädchentreff soll nun dafür Raum bieten.