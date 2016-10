Wenn es um Arbeitseinsätze bei „72 Stunden ohne Kompromiss“ geht, dann sind die Mädls und Burschen der 7b des Gym Wolkersdorf alte Hasen:

Schon zum zweiten Mal machten sie heuer mir - zugeteilt wurde ihnen ein Projekt im Flüchtlingscontainer des Hauses Arjan. Die Aufgabe: Die Unterkunft der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge am Schlossberg wohnlicher gestalten. Zeit dafür: 72 Stunden.

Gemeinsames Fußballmatch zum Abschluss

Allerdings machten den Schülern zwei Umstände einen Strich durch die Rechnung: Einerseits zeigten sich die Mistelbacher Gewerbebetriebe wenig spendierfreudig, was Material für die Verschönerungen betraf, andererseits machte der anhaltende Regen Arbeiten im Freien fast unmöglich.

„Gerade die Baumärkte haben uns mit Kleinigkeiten abgespeist“, waren die Schüler enttäuscht. Spaß hatten sie trotzdem: Sie dekorierten die Wände in den Gemeinschaftsräumen, strichen Türstöcke, um Farbe in das Grau zu bringen, und freundeten sich mit den jugendlichen Flüchtlingen an. Der Abschluss war ein gemeinsames Fußballmatch. Denn Kicken ist international.