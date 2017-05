Für Richter Robert Altmann soll dieser Fall zweier zankender Nachbarn jetzt abgeschlossen sein, nachdem er für die zweite Verhandlung den Gerichtssaal in die Gärten der beiden Streitparteien in der Wolkersdorfer Alleegasse verlegt hatte.

Verhandlung zum Lokalaugenschein vertagt

Der Grund: Einer der beiden hatte seinen Nachbarn geklagt, es zu unterlassen, mit einem Schlauch Wasser in die Mauer seines Hauses fließen zu lassen. Seit längerer Zeit soll ein 51-jähriger Wolkersdorfer die Außenwand seines Nachbarn wässern, im Vorjahr soll er sogar einen Schlauch an die Wasserleitung angeschlossen und diesen in die Hausmauer gesteckt haben. Sein 56-jähriger Nachbar bemerkte das und dokumentierte es mit Bildern und Handyfilmen – diese Beweise legte er dem Gericht vor.

Man traf sich vor Gericht wieder. Im Dezember 2016 wurde eine „einstweilige Verfügung“ erlassen, die dem Nachbarn untersagte, weiter Wasser in die Mauer des Klägers einzuleiten.

Eine Verhandlung im Februar wurde zum Lokalaugenschein vertagt und dieser dann am 3. Mai in der Alleegasse, am Fuße der zweifelsfrei feuchten Mauer, abgehalten. „Wobei es nicht darum geht, warum die Mauer feucht ist, sondern ob Schläuche hineingesteckt und Wasser eingeleitet wurde“, wie Richter Robert Altmann zu Beginn der Verhandlung klarstellte.

„Geht es nicht, dass die Streitigkeiten beigelegt werden? Geht zur Bürgermeisterin oder zum Pfarrer!“Richter Robert Altmann plädierte für eine außergerichtliche Einigung.

Was die Sache dann zu einem Wandertag machte, war die Tatsache, dass die Nachbarn das jeweils andere Grundstück nicht betreten dürfen. Was dazu führte, dass einer der beiden - der Kläger -, als die Verhandlung sich in den Innenhof verlagerte, diese zuerst mit dem Feldstecher von der Straße aus beobachten wollte.

Als ihm der Nachbar dann das Hoftor vor der Nase zumachte, wohnte er der Verhandlung dann von jenem Flachdach seines Hauses in zweieinhalb Metern Höhe bei, von dem er auch die Schläuche in seiner Mauer dokumentiert hatte.

Richter Robert Altmann: „Ich übernehme dafür aber keine Haftung.“ Der Anwalt des Klägers quittierte es mit: „Macht nichts, wir haben eh einen Bestatter da.“ Gemeint war ein Zeuge, dessen Brotberuf das Bestattungswesen ist.

Ist die Mauer feucht, weil der Nachbar mit einem Schlauch das Wasser in die Wand pumpte? Das Gericht begab sich zum Lokalaugenschein. Foto: Pfabigan | Pfabigan

Die Verhandlung an sich bleibt eine Sache der Beweiswürdigung: Der klagende Nachbar legte Bilder und Filme vor, die das „Unterwassersetzen“ seiner Mauer zeigen, der Geklagte stritt ab und verwies darauf, dass die Schläuche nur an der Hausmauer gelegen waren, um seine Himbeeren und Topfpflanzen zu gießen: „Ich mach‘ das so, dass ich einfach den Schlauch in den Topf hänge und das Wasser aufdrehe. Irgendwann geb ich den Schlauch dann in den nächsten Topf“, schilderte der Beklagte.

Auf die Löchrigkeit der Mauer angesprochen, meinte der Anwalt des Beklagten, Rechtsanwalt Florian Höllwarth: „Ich könnte vermutlich an 20 Stellen einen Schlauch in die Wand stecken.“ Die nicht unterkellerte Wand sei ohnehin in einem schlechten Zustand.

Der nächste Streitfall bahnt sich bereits an

Die Aussagen des Klägers wurden von dessen Gattin bestätigt. Auf die Frage des Anwaltes des Beschuldigten, warum sie, wenn Gefahr für das eigene Eigentum im Verzug gewesen wäre, nicht in den Hof des Nachbarn gestiegen sei und die Schläuche weggeräumt habe, meinte sie fassungslos: „Ich würde so was nie machen!“ Sie sei von ihrem Nachbarn gestalkt worden, und der Nachbar wurde bereits verurteilt, weil er vor ihr onaniert hat: „Ich verlasse meinen Garten, wenn ich merke, dass er am Nachbargrundstück ist!“

Richter Robert Altmann wird jetzt entscheiden, ob er der Klage auf Unterlassung des „Unterwassersetzens“ der Hausmauer stattgibt oder nicht. Kostenpunkt dieses einen Prozesstages übrigens: geschätzte 6.000 bis 10.000 Euro.

Auch wenn dieser Streitfall damit abgehakt ist, der nächste bahnt sich schon an: Denn der Kläger muss eine Feuermauer bei einem Schuppen errichten.

Trotz Duldungsbescheid und Aufforderung des Richters am Landesverwaltungsgericht verhindert der Beklagte seit dem Jahr 2013 konsequent den Zutritt für Bauunternehmen auf sein Grundstück. Er findet immer wieder Gründe, warum die Bauarbeiter nicht auf sein Grundstück dürfen.

Der nächste Streit: Wachsen an den Eisenstangen wertvolle Pflanzen oder nicht? Der Grundbesitzer sagt ja, der Nachbar bezweifelt es. Foto: Pfabigan | Michael Pfabigan

Derzeit sagt er, zuerst müssten dort die von ihm nach Ausstellung des Duldungsbescheides extra angebauten Pflanzen von einem Experten umgepflanzt werden.

Zwei Gärtner waren bereits da und entnahmen Anfang April sieben Bäumchen und sichtbaren Pflanzen wie Windling etc. Für den Nachbarn zu wenig. Für ihn wären alle Pflanzen rettenswert. Während der Kläger und sein Anwalt darin reine Frotzelei sehen, beharrt der Nachbar auf dem Wert der mittlerweile wieder neu keimenden, grashalmdünnen Bäumchen und erahnbaren Pflänzchen.