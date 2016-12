Wolkersdorfs Stadtrat Dominic Litzka (ÖVP) wurde in der gestrigen Gemeinderatsitzung überraschend abberufen. Er ist in Zukunft nur noch als normaler Gemeinderat in Wolkersdorf tätig. Sein Amt übernimmt Josef Siebenhandl.

Der Umbau im Gemeinderatsteam wurde mit einem von elf der fünfzehn ÖVP-Mandataren unterschriebenen Dringlichkeitsantrag eingeleitet. Der schaffte es nur mit 14 gegen 13 Stimmen auf die Tagesordnung.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Partei mit Litzka soll nicht zufriedenstellend gewesen sein, vor allem für die Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP): "Ich muss mich auf mein Team verlassen können.“

Litzka wurde an dem Abend mit der Abwahl überrumpelt. Er wusste nichts davon: „Der gestrige Tag war sicherlich kein schöner für mich.“ Er fügt hinzu: „Ich habe mit vollem Herz für meine Gemeinde gearbeitet und werde das auch in Zukunft machen.“