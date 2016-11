Er: Auf der Bühne ein wilder Hund, privat philosophisch und fotobegeistert. Sie: im Job gnadenlos ehrlich und mit der Fähigkeit, sich mit Akribie in ein Thema einzuarbeiten: Gemeinsam stellten der Pillichsdorfer Musiker und Fotograf Ulli Winter und die Oberkreuzstettner langjährige NÖN-Journalistin Elisabeth Koci ihr erstes gemeinsames Buch vor.

In „Das Tor zum Weinviertel“ zeigen sie die Region um Wolkersdorf, wie sie, dank des Bevölkerungszuzugs in den Speckgürtel um Wien, bald nicht mehr sein wird. Am 20. November wurde das Buch im Schloss Wolkersdorf präsentiert, der Saal wurde dabei zu klein, so groß war der Andrang.

„Ich fotografiere schon seit ich sieben Jahre alt war“, erzählt Winter. Damals war ihm ein alter Fotoapparat in die Finger geraten: „Ein paar Fotos sich auch was geworden.“ Die Leidenschaft ließ ihn nicht los. „Aber ohne die Wörter von Elisabeth Koci wären die Bilder nichtssagend!“, streut er seiner Mitautorin Rosen. Landtagsabgeordneter Kurt Hackl kann da nur eine Formulierung von Elisabeth Koci zu Ulli Winter zitieren: „Er ist ein Klangmaler und ein Bildkomponist!“

Das Buch

Elisabeth Koci (Text), Ulli Winter (Bilder): Das Tor zum Weinviertel. Die Region um Wolkersdorf“, Edition Winkler Hermaden, 96 Seiten, 14,95 Euro.